Meteo, Mario Giuliacci vuota il sacco: "Niente protezioni, cosa si abbatte sull'Italia"

Un weekend stabile, poi arriva un'ondata pesantissima di maltempo. Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it non ha dubbi e spiega quali sono le tendenze meteo dei prossimi giorni. Non ci sono buone notizie. "La porta occidentale europea non ha più protezione ed è per questo motivo che le perturbazioni atlantiche con le proprie correnti umide avranno campo libero verso la nostra penisola. In questa fase il freddo vero non arriverà perché collocato sui paesi scandinavi; quindi sull’Italia avremo temperature miti e superiori alle medie del periodo", spiega il colonnello.

Dunque assisteremo a una nuova fase che di fatto porterà piogge e precipitazioni sulla penisola ma con temperature ancora nella media e non gelide. "All’inizio della prossima settimana dal vasto vortice depressionario collocato sull’Islanda partirà un nuovo peggioramento verso il Mediterraneo che coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord del nostro paese. Avremo precipitazioni abbondanti soprattutto sulle regioni settentrionali ed in Toscana. Solo verso la metà settimana avremo una leggera pausa con la perturbazione che spostandosi verso est lascerà spazio alle schiarite, più ampie in pianura e lungo le coste", afferma Giuliacci.

Infine una previsione sull'estate di San Martino: "I modelli previsionali accreditano una fase più tranquilla per l’inizio di novembre con l’estensione dell’anticiclone delle Azzorre dalla Spagna verso la nostra penisola e tutta l’area mediterranea". Staremo a vedere.