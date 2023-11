Papa Francesco, questa foto fa il giro del mondo: cosa c'è sulla mano

26 novembre 2023 a

Grande preoccupazione per Papa Francesco, che oggi non è riuscito a recitare l'Angelus come di consueto. "Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni - ha fatto sapere il Santo Padre - e a leggere la riflessione sarà monsignor Paolo Braida, perché è lui che le scrive e le fa molto bene". Così ha parlato ai 12mila fedeli presenti in piazza San Pietro, non risparmiando un po' di ironia per velare il suo dolore. Già ieri erano state annullate le sue udienze per via di un leggero stato influenzale. Questa mattina, quindi, è rimasto in secondo piano durante la riflessione sul Vangelo.

Intanto in piazza è spuntato un cartello con su scritto "Francesco come Pietro, coraggio!". Questa volta, a differenza delle precedenti, i presenti non hanno guardato in direzione della finestra del Palazzo Apostolico: il loro sguardo si è posato sui due maxischermi che trasmettono l'Angelus dalla cappella interna della residenza Santa Marta. Come sottolineato dal Messaggero, inoltre, la tv vaticana ha evitato di fare primi piani al Papa, distogliendo in fretta l'inquadratura quando stava per tossire.

Al centro dell'Angelus di questa domenica i temi della pace in Ucraina e in Israele. Infine un appello per la Cop28 e l'emergenza climatica: la settimana prossima il Pontefice sarà negli Emirati Arabi proprio per la conferenza sul clima. "A tutti auguro buona domenica, buon pranzo e non dimenticate di pregare per me", ha detto Francesco alla fine dell'Angelus. Ai fedeli, comunque, non è sfuggito un dettaglio: un cerotto sulla mano destra di Bergoglio. Cosa che ha creato non poca preoccupazione. Potrebbe trattarsi di una medicazione a seguito di una caduta oppure di un colpo ricevuto sul dorso della mano. O ancora potrebbe essere il segno di una flebo. Tante le ipotesi, non confermate, che circolano sui social.