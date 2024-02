Napoli, disastro sfiorato: vasca da bagno sui binari, manovra d'emergenza

20 febbraio 2024 a

A Napoli si è rischiato il disastro ferroviario. Come mostrano queste immagini sconcertanti pubblicate sui social, una vecchia vasca da bagno è stata abbandonata in mezzo ai binari della Circumvesuviana.

Tragedia sfiorata grazie al macchinista che si è accorto in tempo dell'ingombre ed è riuscito ad effettuare una frenata d'emergenza per evitare che il treno che stava guidando si scontrasse con la vasca e deragliasse.

A denunciare questo fatto clamoroso è stato Umberto De Gregori, presidente dell'Eav, che ha pubblicato la foto della vasca sui binari e la notizia in un post sulla sua pagina Facebook. "Per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro", ha scritto De Gregori.

La vasca da bagno era stata abbandonata proprio sul passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla, a Pompei, tra le stazioni di Pompei e Scafati.

Su questa vicenda, scrive il sito Fanpage, è stata aperta un'indagine interna per cercare di risalire agli autori di questo gesto sconsiderato che avrebbe potuto avere terribili e drammatiche conseguenze per migliaia di passeggeri.

"La ferrovia deve essere protetta e vanno eliminati tutti i passaggi a livello non appena possibile. Eppure troviamo resistenza ogni volta che tentiamo la soppressione", ha tuonato De Gregori.