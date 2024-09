Napoli, turista viene colpita da una statuetta di marmo mentre passeggia: è gravissima

16 settembre 2024 a

Si trova ricoverata in terapia intensiva, Chiara Jaconis, la turista padovana colpita da una pesante statuetta di onice caduta dall’alto mentre passeggiava in centro a Napoli. I fatti risalgono a domenica 15 settembre poco dopo le 16. La coppia in serata avrebbe dovuto raggiungere Capodichino per prendere l’aereo che li avrebbe riportati a Parigi dove vivono.

La poveretta è stata trasportata al vicino ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni gravissime. Per la donna è stato necessario un intervento urgente che è stato effettuato all’Ospedale del Mare, dove adesso la 30enne si trova ricoverata in Terapia Intensiva. Il bollettino diffuso dalla Asl spiega che "la paziente ha una emorragia subaracnoidea con edema cerebrale, diffusa" ed è stato necessario il trasferimento all’Ospedale del Mare per un "intervento neurochirurgico per decalottamento" in modo da decomprimere le parti interessate.

A dare l'allarme di quanto accaduto è stato il fidanzato, che oltre a da aver avvisato la famiglia dell'incidente ha anche parlato con la polizia, che sta indagando sull'accaduto. La donna si era trasferita pochi anni fa in Francia per lavorare nel settore moda. "Dovevamo andare in aeroporto per tornare a casa, sono sconvolto per quello che è accaduto. Avevamo deciso di fare un ultimo giro in centro ma mentre passeggiavamo sono caduti degli oggetti dal terzo piano di una palazzina", ha raccontato tra le lacrime il fidanzato della ragazza, "è caduta prima una bottiglia e poi una statua di colore grigio" o forse "un vaso di marmo".