La donna di destra spiegata alle "sinistre": un convegno, ma non solo

18 novembre 2024

No, scusate, non c’era solo Eowyn (personaggio bellissimo ma di fantasia) a ispirare quelle che militavano a destra. E no, i modelli, a destra, non sono le donne che stanno un passo indietro, dedite all’accudimento, oppure coi boccoli biondi fluttuanti a fianco del ministro-amante. E appagate di adorare un’altra bionda, Giorgia, che è arrivata fin lassù. Vogliamo parlarne? Vogliamo smetterla di restare zitte come se solo le femministe, vecchie e nuove, abbiano diritto di parola su certi argomenti? Nasce così il convegno “L’altro femminismo” che si è svolto a Roma, nel delizioso Teatro Duse, organizzato da “Arsenale delle idee” col patrocinio della Fondazione An e del Secolo d’Italia. Platea attenta, in maggioranza femminile, interventi agguerriti e tanti pregiudizi da correggere. (...)