Meteo, Mario Giuliacci e lo scenario da incubo: quando tornano pioggia e neve

Prima che Santa Claus sbuchi dai nostri camini per riempirci di regali, un po' di calore per smettere di battere i denti dal freddo e passare qualche giorno a goderci l’atmosfera pre-natalizia in giro per le strade addobbate. L'alta pressione, infatti, è tornata ad allungarsi sulla nostra Penisola e ci sta regalando un po' di tregua dal maltempo, con un inizio di settimana sostanzialmente stabile e asciutto. Tuttavia, secondo i dati di “ meteogiuliacci.it” , i modelli previsionali vedono già all'orizzonte un nuovo peggioramento del tempo che vedrà la pioggia tornare a bagnare gran parte d'Italia e la neve imbiancare molte zone del Paese.

Il giorno in cui tutto si offuscherà è quello di giovedì 19 dicembre, infatti è atteso l'arrivo di un'intensa perturbazione che si farà sentire già nel corso del mattino con le prime piogge al Nordovest e poi, tra pomeriggio e sera, anche sul resto del Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Munirsi di un ombrello capiente e resistente. Il maltempo insisterà anche il giorno successivo, venerdì 20 dicembre, con piogge sparse su Emilia, Romagna e tutte le regioni del Centro-Sud, mentre i mari attorno alla Penisola verranno spazzati da venti intensi che potrebbero portare anche delle forti mareggiate, specie lungo le coste tirreniche.

Se la pioggia non porta benefici, la neve può esaltare gli appassionati di sci e, in questo caso, le notizie sono confortanti: già nella giornata di giovedì la neve cadrà abbondante su tutto l'Arco Alpino, inizialmente solo al di sopra dei 1000-1200 metri, ma con quota neve in graduale abbassamento nel coso del giorno e fiocchi che, a fine giornata, si spingeranno fino ai 600-700 metri. Venerdì, con il maltempo che si sposterà con decisione verso sud, nevicherà soprattutto sull'Appennino Settentrionale, al di sopra di 700-800 metri, e più giù anche sull'Appennino Centrale oltre gli 800-1200 metri, mentre i rilievi del Sud verranno imbiancati solo a quote elevate. Per il momento, invece, sole, whisky e sei in pole position!