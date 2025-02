Mario Giuliacci: "Quando e dove arriva la neve". Meteo, preparatevi al gelo artico

06 febbraio 2025 a

L'Italia e gli italiani dovranno prepararsi all'arrivo della neve. La fase di tempo stabile, che sta caratterizzando la Penisola in questi giorni, è destinata a finire piuttosto presto. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , nell'ultima parte della settimana sono attese sull'Italia due perturbazioni, e una in particolare promette qualche sorpresa. Delle due perturbazioni, una infatti scenderà direttamente dall'Europa Settentrionale e, oltre al maltempo, nel weekend porterà anche un po' di freddo, almeno al Nord, creando così l'occasione giusta per vedere la neve scendere fino a bassa quota, soprattutto in alcune regioni.

Ma dove saranno attese le nevicate? E fino a che quote si spingeranno? Al Nord il maltempo arriverà nella seconda parte di venerdì 7 febbraio, con piogge e nevicate che, tra sera e successiva notte, si concentreranno soprattutto al Nordovest: un primo peggioramento che in questa fase spingerà la neve fino a quote collinari in Valle D'Aosta e Piemonte, con la possibilità che a tratti i fiocchi si spingano fin sulle pianure piemontesi, mentre in Liguria e Lombardia nevicherà al di sopra di 500-700 metri.

Altre nevicate, anche abbondanti, sono attese poi tra sabato 8 e domenica 9 febbraio su gran parte dell'Arco Alpino, sui rilievi della Liguria e sull'Appennino Piacentino e Parmense, ma a quote un po' più alte.