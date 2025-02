Meteo da incubo, Giuliacci: freddo, gelo e neve, quando precipita tutto

14 febbraio 2025 a

Attenzione a questo weekend. Arriva una valanga di freddo e pioggia in diverse zone della Penisola. A tracciare un quadro chiaro di ciò che sta per accadere è il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it : "La giornata di sabato 15 febbraio regalerà tempo nel complesso bello al Nord, dove la situazione migliorerà già alla fine di venerdì. Nel resto d'Italia invece insisteranno le nuvole, accompagnate da piogge, a tratti anche intense, su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori. Cadrà anche la neve, ma solo sulle zone appenniniche, in generale oltre 600-1000 metri sull'Appennino Centrale, al di sopra di 1200-1400 sull'Appennino Meridionale; qualche imbiancata a quote più basse solo nelle primissime ore del giorno, specie in Toscana e Umbria. La giornata sarà anche caratterizzata da molto vento sui mari di ponente, con il rischio di mareggiate lungo le coste del Basso Tirreno. Il giorno successivo il maltempo tenderà a smorzarsi".

E ancora: "Domenica 16 febbraio in effetti la giornata risulterà in gran parte soleggiata, e in ogni caso asciutta, al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, sebbene con il fastidio di nebbie anche fitte, al mattino, sulla Pianura Padana. Nel resto d'Italia ancora cieli in prevalenza nuvolosi, con piogge residue al Sud, e in particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Con il tempo in miglioramento, anche le temperature saliranno e quasi dappertutto si porteranno su valori leggermente al di sopra della norma. Insomma, il fine settimana inizierà con pioggia e neve protagonisti, ma nella seconda parte il sole avrà la meglio".