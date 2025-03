Vaticano, "contorni drammatici". Papa, Conclave e potere, cosa sta per accadere

23 marzo 2025 a

a

a

Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli dopo più di un mese di ricovero ed è rientrato a Casa Santa Marta, dove trascorrerà i prossimi due mesi di convalescenza. Sullo sfondo, però, rimane la prospettiva di un Conclave di cui inevitabilmente si è parlato tra i cardinali nelle ultime settimane. Lo scrive sul Corriere della Sera Massimo Franco, secondo cui Bergoglio, pur sapendolo, avrebbe comunque vissuto certe manovre con fastidio. In ogni caso, il Pontefice vorrebbe ancora riuscire a sorprendere tutti. Secondo Franco, "il ritorno sulla scena è già cominciato: anche se ha contorni oggettivamente drammatici, e non è chiaro a che cosa porterà".

La decisione di dimetterlo sarebbe stata presa consensualmente. E il Papa ne sarebbe stato ovviamente molto contento, soprattutto per l’esigenza di rassicurare la Chiesa e mettere a tacere le voci su possibili dimissioni, come accadde nel 2013 con Benedetto XVI. Nessun’altra rinuncia, insomma. Né ci saranno grossi stravolgimenti nei prossimi mesi, nonostante il riposo necessario e l'impossibilità di incontrare grandi gruppi di persone. Bergoglio, infatti, sarebbe ancora molto debole.

Video su questo argomento "Emozionatissima e contentissima, abbiamo aspettato tanto questo giorno": Papa, parla suor Genevieve

Che Bergoglio abbia ancora voglia di fare lo si è visto anche nei giorni in cui era ricoverato in ospedale: dal Gemelli è riuscito comunque a gestire le nomine, gli spostamenti dei vescovi, i programmi per il futuro. Intanto in Vaticano qualcuno si starebbe chiedendo con un filo di apprensione che cosa succederà ora che Francesco è tornato.