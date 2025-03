Giorgia Meloni, scritte choc a teatro: "Nel fosso", "Appesa come lui"

"Giorgia nel fosso" e "Meloni appesa come lui": queste alcune delle scritte comparse nella notte al teatro Oriana Fallaci a Ozieri, nel Sassarese, contro la presidente del Consiglio. Una certa ostilità nei confronti del governo e di Fratelli d'Italia in particolare si è registrata questa mattina al teatro dove gli studenti hanno incontrato la deputata ozierese di Fratelli d’Italia, Barbara Polo. L’accoglienza, dunque, non è stata delle migliori. Sui muri del teatro, alcuni ragazzi hanno scritto frasi come "Fratelli di sta min**ia" e "Fasci morti nel gulag" con bombolette spray nere e rosse.

La deputata Polo, invece, nei giorni scorsi si era detta felice di questo incontro con gli studenti della sua città. "Sono stata molto contenta per questo invito - aveva scritto - perché sapere che i ragazzi si interessino alle attività delle Istituzioni è sempre un bel segnale. So che di recente è stata ospite la mia ex collega On. Alessandra Todde, in qualità di Presidente della Regione Sardegna, ed è pertanto evidente che la vivacità intellettuale dei nostri studenti vada coltivata ed elogiata". Oggi, però, non è andata come sperava.