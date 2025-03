Meteo Giuliacci, "pressione subtropicale": la data della svolta e cosa cambia

Inizio di settimana con il maltempo. Precipitazioni in particolare al Centro Sud e in Sicilia dove non si escludono veri e propri nubifragi. A dirlo il team di Mario Giuliacci secondo cui su queste zone soffieranno venti di Tramontana e Grecale che porteranno anche a un calo dei valori termici andando addirittura sotto le medie del periodo.

Ecco dunque che torneranno a imbiancarsi i rilievi di Abruzzo, Molise e Lazio con la neve che cadrà a partire da 800-900 metri di altitudine. Un evento, per i meteorologi, abbastanza singolare visto il periodo. Ma nulla di cui preoccuparsi. Già dalla giornata di mercoledì 2 aprile avremo un deciso cambiamento grazie a una vasta area di alta pressione di origine subtropicale che si allungherà sull’Italia direttamente dal Deserto del Sahara.

"Prima - si legge - si allungherà sul Mar Mediterraneo, poi sull’Europa Centrale". In questo caso i valori termici subiranno un incremento tanto da raggiungere massime superiori ai 20-22°C sulle regioni settentrionali. Una residua ventilazione nord orientale potrebbe ancora interessare l’Adriatico e il Sud, la quale frenerà l’aumento dei valori termici. Motivo per cui su questi settori non sarà esclusa la formazione di locali temporali a evoluzione diurna, in particolar modo tra mercoledì 2 e giovedì 3 aprile, per i marginali effetti dell’area depressionaria in evoluzione sulla Grecia.