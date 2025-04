Giuliacci: meteo terribile nel weekend, chi non parte

Attenzione al meteo della domenica delle Palme: sarà terribile. Ad annunciarlo sono le previsioni del colonnello Mario Giuliacci su metegiuliacci.it che ci mette in guardia dall'organizzare gite fuori porta senza prima aver controllato il meteo. Ecco dunque cosa rivela Giuliacci: "Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile sono previsti fenomeni piovosi ma anche temporali e grandine. La primavera è il periodo dell’anno in cui ci troviamo con una estrema dinamicità in cui si alternano quindi fasi fredde con fasi miti, temporali primaverili e rimonta dell’anticiclone".

Qui nel dettaglio le giornate di sabato e di domenica: "Nella giornata di sabato 12 aprile, grazie alla presenza di un campo di alta pressione, avremo inizialmente condizioni di stabilità e ampi spazi soleggiati su gran parte della penisola con punte massime di 20-22°C. Tutto questo durerà davvero poco perché già dalle prime ore di domenica 13 aprile giungeranno correnti d’aria più fredde comandate da una vasta area di bassa pressione collocata sull’Oceano Atlantico. Avremo così un veloce peggioramento delle condizioni meteo perché queste masse d’aria fredde andranno ad alimentare un ciclone che potrà portare alla formazione di temporali sulle Alpi e successivamente sulle regioni settentrionali".

E domenica arriva la tempesta: "Grazie ai contrasti tra le masse d’aria di origine diversa potremmo avere le condizioni per la formazione di imponenti celle temporalesche nel tardo pomeriggio di domenica 13 aprile. Questi sistemi possono rivelarsi molto violenti, in grado di portare grandine e raffiche di vento ad oltre 60 km/h. La Liguria, Piemonte, parte della Lombardia, Triveneto e Toscana sono le regioni più a rischio. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull’evoluzione del meteo".