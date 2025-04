Giorgia Meloni, il numero di telefono del premier online: ecco tutta la verità

È «assolutamente destituita di fondamento» la notizia, diffusa da alcune testate, «secondo cui l’Agenzia perla cybersicurezza nazionale avrebbe appreso, da una segnalazione informale avvenuta sul noto social LinkedIn, della esposizione sul web dei numeri personali di alte cariche dello Stato e che a tale segnalazione non sia stato dato il seguito necessario, visto il rilievo delle figure istituzionali interessate».

Ad affermarlo è la stessa Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in una nota diffusa ieri. «Nella segnalazione del 18 marzo scorso» spiega l’Agenzia, «si faceva esclusivo riferimento al rinvenimento sul web di numeri e contatti personali di quadri dirigenziali dell’Agenzia. Le verifiche successive, fatte nel giro di qualche ora, hanno consentito di accertare che la segnalazione non riguardava un’esfiltrazione conseguente a una compromissione del sistema informatico dell’Agenzia e che, peraltro, alcune delle informazioni e dei dati risultavano non più attuali, in quanto riferiti a precedenti esperienze di lavoro e anche esposti per motivi professionali.