Giuliacci, ecco il treno delle piogge: chi non potrà uscire

La settimana inizia con un quadro meteorologico instabile, secondo le previsioni di MeteoGiuliacci.it per il 14-17 aprile 2025. Un treno di perturbazioni atlantiche attraverserà l’Italia, portando piogge abbondanti soprattutto al Centro-Nord, mentre il Sud e le Isole godranno di condizioni più asciutte. Al Nord, in particolare in Liguria, Piemonte, Lombardia e sulle Alpi, sono attesi accumuli significativi, con oltre 50 mm di pioggia e punte di 100 mm in Liguria e zone alpine. Sulle Alpi tornerà la neve, ma solo a quote alte, grazie a temperature primaverili in risalita. Al Centro, la Toscana vedrà piogge intense (60-80 mm), mentre Lazio, Umbria e Marche registreranno 20-40 mm. Al Sud, invece, le precipitazioni saranno meno frequenti, con nubi sparse ma poco piovose in regioni come Puglia, Calabria e Sicilia.

Su X, le previsioni hanno generato reazioni contrastanti. Alcuni utenti, soprattutto al Nord, si lamentano: “Sempre pioggia, non se ne può più!” o “Liguria di nuovo sott’acqua, che disastro”. Altri, al Sud, ironizzano: “Qui sole e caldo, venite tutti!”. Non mancano critiche ai meteorologi: “Previsioni esagerate, poi non piove così tanto”. Tuttavia, molti apprezzano l’accuratezza: “Giuliacci azzecca sempre, ombrello pronto”. Nonostante il maltempo, le temperature miti offrono un assaggio di primavera, ma ombrelli e giacche restano indispensabili al Centro-Nord. Al Sud, invece, il clima più stabile invita a godersi le giornate all’aperto.