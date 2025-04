"Il Papa deve guardare Netflix": indizio sul Conclave

"Africano, asiatico o anche europeo, purché sia aperto al mondo" e che conosca "anche le serie Netflix" per parlare ai giovani, il nome non è importante ma "sarà fondamentale la sua personalità, il fatto che abbia una visione di insieme su tutta la terra". Il cardinale Jean Claude Hollerich in una intervista al Messaggero traccia un profilo del candidato ideale del successore di Papa Francesco.

"Spero che tutti i cardinali capiscano che il mondo sfreccia a una velocità siderale", sottolinea il cardinale del Lussemburgo. "Il futuro successore di Pietro dovrà avere uno sguardo di insieme e profondo in uno scenario che sarà influenzato moltissimo dall’Intelligenza Artificiale. Cambierà tutto, la percezione dell’uomo per esempio, i libri non saranno più molto utilizzati. Già ora quando parlo ai ragazzi di quello che leggo, non mi capiscono, ma se io parlo di una serie Netflix tutto cambia, i loro occhi brillano. Dobbiamo dunque guardare anche le serie Netflix per comunicare con loro", aggiunge. E in questa corsa verso il Conclave che si aprirà nei primi giorni di maggio, si leva un'altra voce, quella del cardrinale Mueller che a Repubblica spiega la sua posizione, soprattutto sulle possibili influenze della Cina sulla scelta del nuovo Papa: "Si deve fare un compromesso con questi potenti dittatori ma non possiamo tradire i principi della nostra fede, - ha sottolineato Muller - non possiamo accettare che i comunisti atei, nemici dell’umanità, scrivano i nostri libri del catechismo o portino nelle chiese l’immagine di Xi Jinping. Non possiamo accettare che i comunisti nominino i vescovi".