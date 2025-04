Meteo Giuliacci, occhio al ponte del primo maggio: cosa succederà

Il ponte del primo maggio sarà caratterizzato dall’anticiclone africano che sta avanzando verso il Mediterraneo. Nei prossimi giorni, quindi, ci sarà un progressivo aumento delle temperature in maniera generalizzata, come si legge sul sito meteogiuliacci.it. Il fenomeno, proveniente dal deserto del Sahara, garantirà stabilità atmosferica e tempo soleggiato per la seconda parte della settimana, quella che va dall'1 al 4 maggio. In quei giorni, le massime potranno sfiorare addirittura i 30°C sulla Pianura Padana, il Centro e la Puglia. Insomma, si starà abbondantemente sopra le medie stagionali. Ci saranno le condizioni tipiche del mese di giugno.

Nonostante sole e caldo, però, non mancheranno temporali localizzati. Le giornate più calde saranno quelle di sabato 3 e domenica 4 maggio, quando si raggiungeranno punte di 28-30°C soprattutto nella zona della Pianura Padana, ma anche al Centro, in Puglia e nelle due Isole Maggiori. I possibile acquazzoni, invece, sono attesi sulle Alpi nelle ore pomeridiane del weekend, come di solito accade nelle giornate calde e umide estive. I temporali saranno intensi ma di breve durata. E non sono escluse grandinate. Proprio la presenza di questi temporali, comunque, sarebbe un primo segno di indebolimento dell’anticiclone. Successivamente, dal 5-6 maggio in poi la situazione potrebbe cambiare di nuovo.