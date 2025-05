Meteo-Giuliacci, torna la pioggia: ponte (quasi rovinato)

Se il ponte del primo maggio in Italia è all'insegna del caldo e del bel tempo per via dell'alta pressione, lo stesso non può dirsi per i giorni che verranno: dalle ultime mappe meteo, come si legge sul sito meteogiuliacci.it, emerge come il ritorno della pioggia non sia poi così lontano. Una piovosa perturbazione, insomma, tornerà ad attraversare la nostra Penisola.

Tornando al weekend, fino a sabato 3 maggio l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente l'Italia, portando on sé giornate piene di sole, da nord a sud. Anche se qualche acquazzone pomeridiano sulle zone alpine, seppur breve, non è escluso. Assieme al bel tempo, l'alta pressione porterà con sé anche un caldo anomalo per il periodo, con temperature oltre la media stagionali, con picchi fino a 30 gradi.