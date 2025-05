Conclave, lo scatto di Pierbattista Pizzaballa: ecco chi lo spinge

Fuori dalla porta Perugina, dove passano i cardinali per le Congregazioni (ieri la settima), si fa largo sempre di più l’idea che sarà un conclave breve. Due giorni al massimo e il nuovo Papa avrà un volto e un nome. Una previsione che lascia intendere come le discussioni informali- da cui prendono forma alleanze e strategie di voto- sono a buon punto, nonostante da fuori l’apparenza sia di un grande foglio bianco. In realtà non è così.

L’ipotetica rosa di nomi entro cui sceglie il successore di Papa Francesco si va riducendo ogni giorno, di pari passo con gli accordi che si stanno trovando anche tra cardinali di posizioni differenti. Martedì, per esempio, è emersa una prima candidatura ufficiale, quella del maltese Mario Grech, gesuita. A lanciarla è stato il cardinale Jean-Claude Hollerich, lussemburghese, poliglotta (parla anche il giapponese), a Chiesa Nuova, la chiesa, a pochi passi da piazza Navona, dove ha vissuto San Filippo Neri e dove ancora è il suo corpo. Hollerich ha presieduto una messa in suffragio di Francesco a cui hanno partecipato altri tre cardinali (l’arcivescovo di Tokyo Tarcisius Isao Kikuchi, il vescovo di Hong Kong Stephen Chow, anche lui gesuita, e l’arcivescovo di Lima Mattasoglio). Durante l’omelia ha parlato della necessità di proseguire il cammino sinodale iniziato da papa Francesco e ha elogiato la figura del cardinale Grech, segretario generale del Sinodo.