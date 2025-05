La Cgil? Dimostri la sua forza: rinunci al rinnovo automatico delle iscrizioni

Curioso, no? I leader sindacali - Cgil in testa - alzano i toni. In particolare Maurizio Landini appare incontenibile: sbraita, sbuffa, straparla di tutto, e oggi, Primo Maggio, darà spettacolo a reti semi-unificate. Ormai è chiaro: la sua partita è tutta politica in due sensi. Per un verso, vede un’opposizione debole e dunque tenta un’operazione egemonica su leader spaesati e privi di bussola. Per altro verso, cerca la contrapposizione diretta con il governo per marcare un protagonismo e anche per agguantare la ribalta mediatica. Gioco scoperto.

C’è però un piccolo “dettaglio”: gli italiani non sono affatto smemorati, e ricordano bene l’atteggiamento della Cgil nei lunghi anni dei governi dominati dal Pd o dai tecnici. Allora c’era una Cgil accucciata, in versione da compagnia, con i leader trasformati in docili micioni propensi alle fusa verso Palazzo Chigi. Ora, con un governo sgradito, improvvisamente - oplà - i micioni pensano di essere diventati tigri o pantere. Con irresistibili quanto involontari effetti comici. E allora lanciamo una piccola sfida di trasparenza che in primo luogo la Cgil, se si sente così forte e rappresentativa come dice di essere, non avrà difficoltà a raccogliere: rinunciare, per l’iscrizione e il relativo rinnovo, al meccanismo della trattenuta automatica in busta paga (salvo disdetta).