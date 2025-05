Conclave, Puljic assicura: "Con un aiuto ce la faccio"

"Ho bisogno di aiuto per entrare, ma penso che non ci sarà problema. Con l'aiuto entro in Cappella Sistina": il cardinale emerito di Sarajevo, Vinko Puljic, ha assicurato che, per l'elezione del nuovo Papa in Conclave, non voterà da Casa Santa Marta, come si era detto all'inizio per le sue condizioni di salute. Intervistato dall'associazione "L'isola che non c'è" di Latiano, Brindisi, ha spiegato quindi che non avrà una modalità di voto diversa da quella degli altri cardinali.

Mentre si avvicina l'inizio del Conclave, fissato a mercoledì 7 maggio, nella giornata di giovedì 1 maggio c'è stata una pausa di riflessione per i cardinali, che non si sono riuniti per la congregazione generale. Nel pomeriggio invece si è tenuta la messa dei Novendiali presieduta dal cardinale argentino Victor Manuel Fernandez che ha ricordato, nella festa del primo maggio dedicata ai lavoratori, quanto Francesco abbia ribadito, nel corso del suo pontificato, la necessità di garantire un lavoro degno a tutti.