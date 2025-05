Garlasco, scoperta-choc: slip da donna usati e... buttati

Un nuovo dettaglio emerge dalle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007: stando a quanto riportato dal settimanale Giallo, in edicola da giovedì 29 maggio, il giorno dell'omicidio sarebbe stato trovato un sacchetto sul divano, "Vennero trovati quattro paia di slip da donna usati - si legge sul settimanale -. Giallo mostra la foto in esclusiva: gli indumenti furono tolti dal sacchetto e fotografati direttamente sul divano di casa Poggi, senza essere prima imbustati, conservati e poi analizzati in laboratorio. Perché non sono state cercate tracce biologiche su questi indumenti? Perché non vennero repertati?".

Sempre sullo stesso numero, poi, sono riportate "in esclusiva le rivelazioni di Marco Poggi, il fratello di Chiara", ai carabinieri. "Il ragazzo - questa l'anticipazione di Giallo - interrogato il 18 ottobre 2007, raccontò di aver visto sul computer di Chiara una chat tra lei e il fidanzato (Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio, ndr) da cui si capiva che i due si stavano scambiando un loro video intimo. Il fatto accadde circa un anno prima della morte di Chiara".