Martina Carbonaro, le parole choc del padre del killer

"Siamo devastati. Mio figlio è un ragazzo perbene, Martina era come una di famiglia per noi". Con la voce rotta dall’emozione, Domenico, padre di Alessio Tucci, ha parlato ai giornalisti il giorno dopo la confessione del figlio, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata, Martina Carbonaro, di appena 14 anni, colpendola con una pietra. Il delitto, brutale, è avvenuto in un casolare abbandonato ad Afragola, vicino all’ex stadio Moccia.

Secondo il padre, Alessio "amava" Martina e "non era ossessionato". Tuttavia, aveva saputo che lei frequentava un altro ragazzo: "Voleva scoprire chi fosse il nuovo fidanzato. Vederla messaggiare con un altro lo ha sconvolto", ha raccontato Domenico, sottolineando un dettaglio che, pur importante per comprendere l’accaduto, non giustifica in alcun modo l’atto violento.