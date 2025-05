Martina Carbonaro, "ha rifiutato l'abbraccio": la confessione choc dell'ex

Intanto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha fatto visita ai genitori di Martina, ai quali ha espresso le condoglianze del governo e rinnovato l'abbraccio affettuoso della presidente Giorgia Meloni, come si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Episodi come quelli accaduti, da ultimo, a pochi chilometri da qui, come il terribile omicidio di Martina, non sono prevedibili mai in assoluto e soprattutto non sono prevedibili per decreto, però si può provare a creare le condizioni per restringere l'area del degrado ed è quello che qui stiamo facendo a Caivano da quasi due anni e che stiamo provando a fare in altre aree di intervento", ha commentato poi Mantovano in visita a Caivano.