Garlasco, tam tam clamoroso: "Era lì. Corpo da riesumare"

Si torna a parlare dell'omicidio di Chiara Poggi a Chi l'ha visto. Gli inviati del programma di Rai 1, nella puntata in onda mercoledì 4 giugno, sono tornati a indagare sul Santuario della Bozzola. Alcuni giorni prima dell’omicidio, la ragazza uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco aveva consultato e salvato in una pennetta usb dei documenti in cui si parlava di pedofilia e abusi sessuali. Proprio nel 2014 un processo vide coinvolti alcuni religiosi del Santuario a causa della scoperta di festini a luci rosse. E proprio in tv è emerso che Michele Bertani, l’amico suicida di Andrea Sempio, frequentava il Santuario della Bozzola. La riprova? Una foto postata dal giovane sui social.

A questo si aggiunge un post che aveva pubblicato alcuni giorni prima di uccidersi: "La verità sta nelle cose che nessuno sa". Stando alle affermazioni del latitante romeno Flavius Savu — già condannato per aver ricattato Don Gregorio Vitali in relazione a un presunto caso di scandalo sessuale che avrebbe coinvolto il sacerdote — il luogo di culto sarebbe stato frequentato da diversi giovani del posto. E tra questi ci sarebbe stato anche l’amico di infanzia dell'indagato.