Garlasco, le telefonate di Sempio dopo la morte di Chiara Poggi? Cosa non torna

Ci sarebbe un'altra incongruenza tra la versione resa a verbale, nel 2008, da Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nell'agosto 2007, e i dati dei tabulati telefonici su cui la Procura di Pavia sta facendo accertamenti. Il ragazzo, all'epoca 20enne, raccontò, infatti, che quel pomeriggio del 13 agosto, quando seppe che era morta la sorella di Marco, telefonò ai suoi due amici, Roberto Freddi e Mattia Capra, "rendendoli edotti del fatto".

Due chiamate di cui, però, da quanto risulta dalle analisi di investigatori e inquirenti, non ci sarebbe traccia nei tabulati relativi a quel giorno. Sempio, sentito il 4 ottobre 2008, ha raccontato che quel pomeriggio, dopo le 15, passò in auto nella zona della villetta dei Poggi, dove poco prima, in macchina col padre, aveva già visto "un'ambulanza" e delle persone. "Mi sono fermato e sono sceso dall'auto - ha riferito - ho cercato di recuperare qualche notizia". In quel momento una giornalista gli avrebbe detto "che era stata trovata morta una ragazza". Più tardi, si legge ancora, "abbiamo avuto la certezza, per averlo sentito dire da più persone", che "si trattava di Chiara Poggi".