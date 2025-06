Andrea Sempio, la madre smentita dall'ex vigile del fuoco: alibi a rischio?

Un alibi destinato a sgretolarsi? La versione fornita dalla mamma di Andrea Sempio , ora indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi , non sarebbe la stessa dell'ex vigile del fuoco a cui quel tragico giorno mandò un messaggio. Daniela Ferrari , nel lontano 2017, raccontò ai pm di essere uscita alle 8:15 sempre del 13 agosto, di aver fatto la spesa a Gambolò e di essere rientrata a casa alle 10 consegnando le chiavi dell’auto al figlio. Poco prima di tornare, però, alle 9:01 invia un sms a un ex vigile del fuoco il cui cellulare aggancia la cella telefonica di via Aguzzafame a Vigevano. Poi il telefono non chiama né manda sms.

In sostanza l'ex vigile del fuoco - che nel 2007 era di stanza a Vigevano e il cui cellulare tra la sera del 12 e la mattina del 13 agosto sarà contattato diverse volte da Daniela Ferrari - ha dato una versione ben diversa da quella della donna. Il sospetto è che quella mattina Daniela Ferrari, non indagata, fosse a Vigevano utilizzando l’unica auto in uso alla famiglia. Ecco allora che Sempio non poteva averla a disposizione per andare in libreria come spiegato nel 2008. A tutto questo, poi, si aggiunge quanto emerso dai tabulati telefonici per cui Sempio quel 13 agosto era a Garlasco.