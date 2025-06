Garlasco, "non c'è sangue umano": il tassello decisivo? Cosa trapela dalla Procura

Non c'è sangue umano sulle impronte repertate su fogli di acetilato nell’ambito dell’incidente probatorio in corso per fare luce sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, il nuovo filone d'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La notiozia viene rilanciata da Adnkronos che cita "fonti qualificate".

Le analisi, svolte con l’Obti test – uno dei metodi più affidabili per rilevare tracce ematiche – hanno dato esito negativo, confermando i risultati ottenuti nel primo giorno di accertamenti.

I fogli di acetilato, un materiale che riproduce la forma di fascette para-adesive, erano stati repertati dagli inquirenti come potenziali elementi utili a chiarire il contesto del delitto. L’incidente probatorio, disposto dalla Corte d’Assise di Milano, è parte della nuova inchiesta riaperta dopo l’istanza di revisione del processo avanzata da Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio.