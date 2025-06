Due Regioni rosse litigano peril nuovo parco eolico

Da politico, lo scontro è diventato giudiziario. Perché i due governatori del Pd dovranno risolvere la questione in Tribunale, l’uno contro l’altro. Il centro della querelle è un piccolo paesino in provincia di Arezzo, Badia Tebalda: è qua dove sorgerà il parco eolico della discordia. Nome del progetto: Badia del Vento. Il governatore della Toscana Eugenio Giani vuole realizzarlo, mentre il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, è pronto a fare di tutto per bloccarlo, anche andare per carte bollate. E dunque è già pronto il ricorso al Tar contro il mega impianto: sette pale eoliche alte fino a 200 metri sui crinali circostanti, nell’ambito di un progetto più ampio che interessa i territori toscani confinanti con la Romagna e le Marche e che prevede la costruzione di ben 64 pale suddivise in vari parchi. Ma su questi altri progetti, a differenza di Badia del vento, sarà il governo a decidere, visto che ciascuno supera i 30 Megawatt.

Per De Pascale, le soprintendenze e gli amministratori locali dei comuni limitrofi questo territorio, che leggenda vuole abbia ispirato Leonardo nel dipingere il paesaggio che fa da sfondo alla Gioconda, verrebbe irrimediabilmente deturpato dal campo eolico. «Questo parco sorgerà a un millimetro (per restare larghi...) dal confine con la provincia di Rimini», attacca il sindaco della città romagnola e presidente della stessa provincia, Jamil Sadegholvaad. Che condanna apertamente il metodo seguito dalla Toscana: «Ha voluto tirare dritto in barba ai pareri contrari della Regione Emilia-Romagna, di tre Soprintendenze, dei Comuni, della Provincia di Rimini, della stragrande maggioranza di associazioni ambientaliste e culturali». Secondo Sadegholvaad «questo dimostra ancora una volta come su un tema così serio e delicato le scorciatoie, le furbizie, l’incapacità di affrontare sinergicamente le questioni siano ancora e purtroppo le strade più frequentate». La Toscana invece minimizza. «Laddove vediamo che non ci sono le condizioni, noi accogliamo i pareri tecnici ed esprimiamo una pronuncia negativa» ha detto il governatore Giani.