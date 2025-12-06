Libero logo
Monza, sequestra per ore la ex e il figlio: ecco chi hanno arrestato

di
sabato 6 dicembre 2025
Monza, sequestra per ore la ex e il figlio: ecco chi hanno arrestato

1' di lettura

Un cittadino peruviano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno (Monza), per aver sequestrato per ore la ex e il figlio. È accaduto due giorni fa, nell'abitazione dove la donna vive sola con il bambino, dopo aver interrotto la relazione ed aver già denunciato l'uomo per violenza sessuale e maltrattamenti, per i quali lui è ora sotto processo. La trentottenne è riuscita a chiedere aiuto inviando un video con il cellulare alla madre. Secondo quanto ricostruito lui, che dalla fine della relazione vive a Corsico, ha ottenuto di andare a cena a casa della ex, con la scusa di voler "solo" trascorrere una serata con lei e il bambino.

Finito di cenare e dopo aver giocato un po' con il figlio, l'uomo ha ottenuto anche di potersi fermare a dormire. Quando lei gli ha però detto che avrebbe potuto restare solo se avesse dormito sul divano, improvvisamente diventato aggressivo e ha trascinato madre e figlio in camera da letto. A quel punto ha chiuso la porta a chiave e ha detto che non se ne sarebbe andato.

Lei è riuscita a riprendere pochi secondi della scena con il cellulare e inviarli a sua madre, la quale ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno impiegato molto tempo prima di riuscire a convincerlo ad aprire la porta, tanto che nel frattempo erano già state allertate le Squadre di intervento speciale dell'Arma. Arrestato, l'uomo è stato portato nel carcere di Monza.

