Focara, bomba in spiaggia: panico tra i bagnanti, litorale chiuso

Il provvedimento è stato adottato in coordinamento con la Capitaneria di Porto di Pesaro, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità di cittadini e turisti . "La sicurezza è la nostra priorità – hanno dichiarato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessore Sara Mengucci – e confidiamo di riaprire la spiaggia in sicurezza entro una decina di giorni".

Un residuato bellico è stato scoperto lungo il litorale di Pesaro , precisamente nel tratto costiero che si estende tra il Camping Panorama e la zona di Fiorenzuola di Focara . A seguito del ritrovamento, il Comune ha emesso un’ordinanza urgente che interdice l’accesso e ogni tipo di attività entro un raggio di 200 metri dal punto in cui si trova l’ordigno , fino al termine delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Le operazioni di messa in sicurezza verranno effettuate da personale specializzato, che valuterà le modalità più opportune per la rimozione o la neutralizzazione dell’ordigno. Come detto, il tempo di chiusura previsto è nell'ordine della decina di giorni.