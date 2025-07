Erika trovata morta a Pantigliate: "Sfilati gli slip", una ipotesi terribile

Spunta l'ipotesi omicidio per il caso di Erika Ferini Strambi, HR manager di Luxottica, trovata senza vita lo scorso 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. La donna, 53 anni, era scomparsa nella notte tra il 5 luglio e il 6 luglio. A scoprire il corpo è stato un agricoltore: era a circa 200 metri dall'auto della Ferini, una Mini Cooper finita in un fossato. Le ultime immagini, catturate dalle telecamere di sorveglianza della zona, riprendono la donna da sola in auto dopo una serata trascorsa in un bar, sulle strade provinciali tra l'aeroporto di Linate e il Lodigiano.

A catturare l'attenzione degli investigatori il fatto che la donna stesse andando nella direzione opposta a quella che l'avrebbe riportata a casa, a Milano, dove viveva da sola. La sua auto aveva le portiere chiuse e le chiavi all'interno. Il corpo, invece, era in un'area difficile da raggiungere. La 53enne, tra l'altro, si muoveva con le stampelle a causa di una disabilità che l'aveva colpita alla nascita. Sul posto né la borsa né i documenti né il cellulare.