Caserta, nigeriano non si ferma all'alt: poi prende l'ascia

A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un episodio ad alta tensione si è verificato su via Domitiana, all’altezza della rotonda di Ponte a Mare. Un 23enne nigeriano, regolarmente presente in Italia, a bordo di una Ford Focus con altre due persone, non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri, ignorando l’alt. Ne è scaturito un inseguimento di circa 10 chilometri, terminato sulla Strada Statale 7 bis quando l’auto dei fuggitivi ha subito un guasto meccanico. I tre hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti dai carabinieri. Durante il confronto, il 23enne ha brandito un’ascia, minacciando i militari, che hanno risposto utilizzando un taser.