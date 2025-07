Meteo Giuliacci, crollano le temperature: occhio alle ferie

Nei prossimi giorni, l’Italia sarà colpita da una nuova ondata di caldo africano, con il terzo picco estivo atteso tra il 21 e il 23 luglio 2025. Le temperature raggiungeranno valori estremi, soprattutto in Sicilia, dove si prevedono fino a 44°C nelle zone interne di Catania e Siracusa. Sulle coste tirreniche, come a Palermo, si sfioreranno i 42°C, amplificati dai venti di caduta. Come riporta meteogiuliacci , Puglia e Calabria registreranno oltre 42°C, mentre in Sardegna il caldo, più intenso nel weekend, calerà leggermente. Al Nord, le massime toccheranno i 35°C in Emilia-Romagna.

Il Ministero della Salute ha emesso bollini arancioni per Bari, Cagliari, Campobasso, Palermo, Perugia e Roma, e allerta gialla per undici città, incluse Catania e Messina. I venti di Scirocco aumenteranno l’afa, rendendo il clima pesante per anziani, bambini e malati cronici. Gli ospedali stanno predisponendo piani d’emergenza per un previsto aumento dei malori da calore, già cresciuti del 18% nel 2024. Le città più colpite, come Palermo e Bari, stanno attivando punti di ristoro e distribuzione d’acqua, consigliando di evitare attività all’aperto nelle ore più calde e di idratarsi. L’ondata si attenuerà da giovedì, con una perturbazione dal Nord Europa che porterà temporali e un calo delle temperature, soprattutto al Nord.