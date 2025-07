Stefano Boeri, "ho bloccato l'articolo del Corriere". Tutto falso: che figuraccia...

Stefano Boeri ha bloccato l'uscita di un articolo su un episodio di violenza sessuale a Milano sul Corriere della Sera? Tutto falso. A smentire questa notizia, circolata nelle ultime ore, è stato il Corsera stesso. Tutto parte da una chat del 17 ottobre 2019 finita agli atti dell’inchiesta sull’urbanistica. Boeri, presidente della Triennale, coinvolto nelle indagini, avrebbe scritto al sindaco Beppe Sala di una violenza sessuale avvenuta nei dintorni dell’area espositiva: "Ieri uscito mio com (comunicato, ndr) su stupro ragazzina vicino Old Fashion. Avevo avvisato Scavuzzo (Anna, vice sindaco, ndr) e prefetto pensando che sarebbero usciti anche loro. E siccome vorrei evitare di produrre allarmi 'sicurezza Milano' ho bloccato pezzo domani su Corriere. Ma problema c’è. Ciao a presto".

A tal proposito oggi il quotidiano diretto da Luciano Fontana scrive che "la notizia della violenza in realtà era stata pubblicata proprio dal Corriere della Sera, a pagina 6 della cronaca di Milano, il giorno precedente, mercoledì 16 ottobre 2019, con un articolo a firma del collega Gianni Santucci dal titolo: 'Violentata nel parco. L’incubo della 20enne dopo la notte a ballare'". Il giorno dopo, invece, erano state riportate le parole di Boeri, che in un comunicato stampa lamentava il problema sicurezza intorno alla Triennale. Lunedì 21, poi, il Corriere aveva dedicato un’intera pagina al reportage sulle notti in quell’area dal titolo: "Auto, abusivi e strisce di droga. La terra di nessuno di viale Alemagna".