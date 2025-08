Ponte sullo Stretto, il sì definitivo. Salvini: "Un'emozione"

Via libera al progetto definitivo al ponte sullo Stretto di Messina. Il Cipess, comitato interministeriale, lo ha approvato. "È arrivata l'approvazione del progetto definitivo per l'avvio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina. Se ne parla dagli antichi romani", esulta il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini per poi fare delle previsioni sulle tempistiche: "Se si parte come si sta partendo, l'obiettivo dell'attraversamento tra il 2032 e il 2033 è quello che i tecnici prevedono. Che è anche il periodo temporale in cui il primo treno unirà Torino e Lione, il primo treno unirà Fortezza e Innsbruck, e i romani potranno coprire la distanza della metro C. Diciamo che per chi crede alla cabala il 20 e il 32 possono essere due numeri sfidanti". "Ora - aggiunge il leader della Lega - ci vorrà la bollinatura della Corte dei Conti, ma tra settembre e ottobre conto di partire con i cantieri, lavori ed espropri. Gli espropriati avranno un surplus rispetto a quelli dell'alta velocità in altri territori".

Il vicepremier sottolinea anche che "ci sarà la metropolitana dello stretto, tre fermate sul fronte messinese che collegheranno studenti, pendolari, turisti". Ma non si tratterà di un’infrastruttura che farà da volano soltanto all’economia di Sicilia e Calabria, anzi: "La prima regione per coinvolgimento di aziende sarà la Lombardia. Ma poi imprese venete, romagnole, laziali. Guardando invece alla formazione professionale, interesserà prevalentemente Sicilia e Calabria, tra le regioni col più alto tasso di disoccupazione giovanile. Oggi un ingegnere che si laurea in Sicilia o Calabria può scegliere, ahimè, dove emigrare. Oggi stiamo investendo in Sicilia e Calabria più del doppio di quanto sta costando il ponte, investimenti sulle infrastrutture idriche. Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante e riunioni a tutti i livelli. È un'emozione perché non si è mai arrivati al progetto definitivo e sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo".