Meteo, la bolla di calore: weekend estremo, cosa sta per accadere

Un weekend in cui il caldo non mancherà, quello di sabato 9 e domenica 10 agosto. Dopo un luglio tutt'altro estivo, ecco che agosto procede nel migliore dei modi. "Dopo la fase estiva caratterizzata dall’anticiclone delle Azzorre, con temperature sotto le medie del periodo - spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com -, da oggi e ancor più nel fine settimana sarà l’anticiclone subtropicale a componente africana a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale, inglobando al suo interno anche la nostra Italia, che sperimenterà così una nuova ondata di caldo intenso".

Nel dettaglio, tra sabato e domenica le massime si spingeranno oltre i 35°C da Nord a Sud dello Stivale. Addirittura - aggiunge il meteorologo - "vivremo locali picchi domenica sino a 36/38°C in Val Padana e nelle aree interne delle regioni tirreniche centrali. Anche al Sud il caldo si farà sentire, con estremi sino a 36/38°C su Tavoliere, Metapontino, Beneventano e le zone interne delle isole maggiori". Ma il caldo aumenterà insieme all’umidità, "con il rischio afa via via più marcato e l’incubo delle notti tropicali, con le temperature minime che faticheranno a scendere sotto i 24/25°C, specie nelle grandi città".