Garlasco, "perché Sempio non si è sottoposto alla perizia": cosa c'è dietro la decisione

Perché Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia? A rispondere è la sua avvocata Angela Taccia, che assiste il 37enne insieme al collega Liborio Cataliotti. La ragione è semplice, ha spiegato il legale a Ignoto X, la trasmissione condotta da Pino Rinaldi su La7: il perito è nominato dal pm. Dunque, a suo dire, sarebbe di parte.

Il delitto è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007. Per l'omicidio è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre adesso sotto la lente della procura ci è finito Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi.