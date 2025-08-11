Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Napoli, provano a rubare una Ferrari: l'assalto al palazzo con le spranghe

lunedì 11 agosto 2025
Napoli, provano a rubare una Ferrari: l'assalto al palazzo con le spranghe

1' di lettura

Incappucciati e armati di pistola, hanno provato a rubare una Ferrari parcheggiata in strada, ma una volta scoperti dai residenti di un palazzo vicino che hanno cercato di metterli in fuga urlando dai balconi, hanno reagito tentando un assalto all'edificio e provando a sfondarne il cancello con alcuni pali di ferro. Oltre a minacciare di ritorsioni i residenti .

È la ricostruzione di quanto accaduto la scorsa notte ad Arzano (Napoli) diffusa dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalazione dei cittadini. " È stato bruttissimo - ha detto una donna al deputato - non avrei mai immaginato di essere minacciata, praticamente in casa mia, da persone armate. Sono fuggiti solo quando è passato un gruppo di giovani in scooter, prima dell'arrivo della polizia".

Fiorello, una talpa dietro al colpo da 300mila euro nella sua casa?

Per Fiorello, questa volta, non c’è proprio niente da ridere. Il popolare showman della tv e della radio it...

"I criminali di oggi - commenta Borrelli - sono pericolosi e scatenati, non temono nulla e sono pronti a fare del male anche senza ragione. Il caso di Arzano è particolarmente inquietante, questi malviventi, anche se scoperti, invece di battere in ritirata minacciano i cittadini arrivando anche ad assaltare un palazzo . Spero che questi soggetti vengano individuati e fermati in fretta perché rappresentano un pericolo per tutta la comunità. Contro questa criminalità dilagante e spregiudicata serve il pugno di ferro ". 

Vicende emblematiche Napoli, addio Raspadori: il paradosso, cosa c'è dietro

Infuria la polemica Napoli, che fine fa la chiesa di Masaniello: beffa islamica

Brutte storie Cicalone, altra aggressione a Napoli: per la collaboratrice finisce male

tagnapoliladri

Vicende emblematiche Napoli, addio Raspadori: il paradosso, cosa c'è dietro

Infuria la polemica Napoli, che fine fa la chiesa di Masaniello: beffa islamica

Brutte storie Cicalone, altra aggressione a Napoli: per la collaboratrice finisce male

ti potrebbero interessare

1669x605

Napoli, addio Raspadori: il paradosso, cosa c'è dietro

Claudio Savelli
461x308

Napoli, che fine fa la chiesa di Masaniello: beffa islamica

Simone Di Meo
486x316

Cicalone, altra aggressione a Napoli: per la collaboratrice finisce male

720x576

Napoli, arrestato il latitante Ercolano Ciaravolo