Napoli, provano a rubare una Ferrari: l'assalto al palazzo con le spranghe

Incappucciati e armati di pistola, hanno provato a rubare una Ferrari parcheggiata in strada, ma una volta scoperti dai residenti di un palazzo vicino che hanno cercato di metterli in fuga urlando dai balconi, hanno reagito tentando un assalto all'edificio e provando a sfondarne il cancello con alcuni pali di ferro. Oltre a minacciare di ritorsioni i residenti .

È la ricostruzione di quanto accaduto la scorsa notte ad Arzano (Napoli) diffusa dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalazione dei cittadini. " È stato bruttissimo - ha detto una donna al deputato - non avrei mai immaginato di essere minacciata, praticamente in casa mia, da persone armate. Sono fuggiti solo quando è passato un gruppo di giovani in scooter, prima dell'arrivo della polizia".