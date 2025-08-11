Botulino, nuovo ricovero a Cosenza: ecco chi è

Nuovo ricovero all'ospedale di Cosenza per intossicazione botulinica. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, figlio di una paziente attualmente ricoverata all'ospedale Annunziata. Il giovane è stato trasferito immediatamente in terapia intensiva e sottoposto a monitoraggio continuo. Al momento sono 15 i pazienti ricoverati. Di questi, 5 in terapia intensiva, 3 in Pediatria e 7 nei reparti di area medica.

Intanto, sono saliti a dieci gli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione da botulino in Calabria. Intossicazione che ha portato alla morte di due persone. Il decimo indagato è un medico che avrebbe visitato uno dei due deceduti e che si aggiunge agli altri cinque sanitari già iscritti nel registro, In precedenza, invece, erano stati indagati il commerciante ambulante che ha venduto i panini e tre responsabili delle ditte produttrici del cibo inquinato.