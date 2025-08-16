Trentino, fugge all'alt in Bmw e rischia di investire l'agente: denunciato 15enne

Un ragazzo di appena 15 anni si è messo alla guida di una Bmw, ha sorpassato una serie di macchine e poi ha 'saltato' il posto di blocco della polizia locale rischiando di investire un agente. Poi la fuga a tutta velocità. È successo la scorsa sera, venerdì 15 giugno - il giorno di Ferragosto - a Valcanover di Pergine Valsugana, in Trentino. La polizia locale ha inseguito l'auto, rintracciandola abbandonata in un parcheggio privato della cittadina. Il giovane, che è scappato forse assieme ad altri coetanei, è stato comunque identificato e denunciato per guida senza patente, eccesso di velocità, mancanza di documenti e pneumatici non conformi, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi ingiustificato.
L'episodio in Trentino è solo l'ultimo di una serie di fatti spiacevoli accaduti in questi giorni. Il più importante è quello che ha visto protagonisti quattro ragazzi rom, a Gratosoglio vicino a Milano. In quel caso, la bravata dei minori è costata la vita a una signora anziana, Cecilia De Astis.
Solita ipocrisia: pensano solo ai bimbi nomadi e dimenticano Cecilia De Astis, la vera vittimaMa cosa ci sta accadendo? Anzi, cosa ci è già successo? Perché tanta indifferenza rispetto alla sor...
In questo senso, lo psichiatra Paolo Crepet - sentito da Libero - ha avanzato una proposta per contrastare la criminalità giovanile. Quale? Abbassare la maggiore età a 16 anni: "Sono almeno trent'anni che lo dico, perché non abbassiamo la maggiore età di due anni? Si diventa maggiorenni a sedici, quindi si può guidare, votare, andare a vivere da soli e dal dottore in autonomia a quell'età. E, ovviamente, così facendo va tutto di conseguenza".