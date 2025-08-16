Trentino, fugge all'alt in Bmw e rischia di investire l'agente: denunciato 15enne

Un ragazzo di appena 15 anni si è messo alla guida di una Bmw, ha sorpassato una serie di macchine e poi ha 'saltato' il posto di blocco della polizia locale rischiando di investire un agente . Poi la fuga a tutta velocità. È successo la scorsa sera, venerdì 15 giugno - il giorno di Ferragosto - a Valcanover di Pergine Valsugana, in Trentino. La polizia locale ha inseguito l'auto, rintracciandola abbandonata in un parcheggio privato della cittadina. Il giovane, che è scappato forse assieme ad altri coetanei, è stato comunque identificato e denunciato per guida senza patente, eccesso di velocità, mancanza di documenti e pneumatici non conformi, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi ingiustificato.

L'episodio in Trentino è solo l'ultimo di una serie di fatti spiacevoli accaduti in questi giorni. Il più importante è quello che ha visto protagonisti quattro ragazzi rom, a Gratosoglio vicino a Milano. In quel caso, la bravata dei minori è costata la vita a una signora anziana, Cecilia De Astis.