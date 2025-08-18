Alessia Daminelli sparita nel nulla a Brembate dove fu uccisa Yara

Da oltre una settimana, la comunità di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, vive nell’angoscia per la scomparsa di Alessia Daminelli, una quindicenne di cui non si hanno notizie dal 10 agosto 2025. Alessia si è allontanata dalla sua abitazione senza portare con sé né telefono né documenti, rendendo le ricerche ancora più complesse. La famiglia, supportata dall’associazione Penelope Lombardia, ha lanciato un accorato appello per ritrovarla.

Alessia è alta circa 1,60 metri, pesa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro. Al momento della scomparsa indossava un pantalone lungo di cotone verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con un disegno, una borsa a tracolla nera di stoffa e probabilmente una cassa Bluetooth ovale blu elettrico. Le autorità e i familiari temono che possa trovarsi in difficoltà, considerando l’assenza di mezzi di comunicazione.

Le ricerche, coordinate dalle forze dell’ordine, proseguono senza sosta, mentre la comunità locale si è mobilitata, condividendo appelli sui social e partecipando attivamente alla diffusione delle informazioni. La coincidenza con il caso di Yara Gambirasio, scomparsa nello stesso paese anni fa, ha riacceso l’inquietudine tra i residenti, sebbene non si escluda l’ipotesi di un allontanamento volontario. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare il 112 o l’associazione Penelope al 380.7814931.