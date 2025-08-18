Alessia Daminelli è tornata casa: sparita a 15 anni, finito l'incubo a Brembate

L'incubo è finito: si sono concluse con un lieto fine, per fortuna, le ricerche di Alessia Daminelli, la ragazzina di 15 anni di Brembate di Sopra scomparsa da casa domenica 10 agosto.

L'appello era stato lanciato domenica 17 agosto dalla famiglia disperata e dall'associazione Penelope, che sui social avevano diffuso una "scheda" con tutte le caratteristiche fisiche della giovanissima e la descrizione di come era vestita al momento della scomparsa. Fortunatamente, nella tarda mattinata di oggi, sempre l'associazione Penelope ha comunicato il ritrovamento di Alessia. Merito sicuramente anche delle tante condivisioni dell'appello e del fatto che tantissime persone si sono mosse per dare una mano. Per quanto è dato sapere, la quindicenne fortunatamente sta bene.