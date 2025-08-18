Libero logo
Alessia Daminelli è tornata casa: sparita a 15 anni, finito l'incubo a Brembate

lunedì 18 agosto 2025
L'incubo è finito: si sono concluse con un lieto fine, per fortuna, le ricerche di Alessia Daminelli, la ragazzina di 15 anni di Brembate di Sopra scomparsa da casa domenica 10 agosto.

L'appello era stato lanciato domenica 17 agosto dalla famiglia disperata e dall'associazione Penelope, che sui social avevano diffuso una "scheda" con tutte le caratteristiche fisiche della giovanissima e la descrizione di come era vestita al momento della scomparsa. Fortunatamente, nella tarda mattinata di oggi, sempre l'associazione Penelope ha comunicato il ritrovamento di Alessia. Merito sicuramente anche delle tante condivisioni dell'appello e del fatto che tantissime persone si sono mosse per dare una mano. Per quanto è dato sapere, la quindicenne fortunatamente sta bene.

Proprio l'associazione, sulla propria pagina Facebook, ha scritto: "Grazie a chi ha condiviso la sua scheda. A chi ha segnalato, a chi ha guardato con attenzione, a chi ha sperato. Perché ogni condivisione può fare la differenza. Ogni occhiata in più può riportare qualcuno a casa. Quando una persona scompare, ogni energia deve andare nella direzione giusta: ritrovarla. Continua a seguirci. A condividere. A crederci. Perché ogni volta che qualcuno viene ritrovato, vinciamo tutti".

