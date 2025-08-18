Ponte sullo stretto, il video che imbarazza il Pd: "Hai capito Schlein?"

Un video in queste ore sta mettendo in seria difficoltà il Pd e anche la segretaria Elly Schlein. In una clip condivisa sui social anche dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si vedono le lunghe code agli imbarchi per l'attraversamento dello Stretto di Messina. Qualche tempo fa la Schelin, usando la retorica "No Ponte", aveva affermato che "sono sufficienti pochi minuti" per arrivare dalla Calabria all Sicilia via mare. Ma a quanto pare le cose non stanno così.

E sui social, come sottolinea anche Il Secolo d'Italia, è esplosa la rivolta contro la Schlein: “Sono in fila da due ore”, dice in un video uno dei malcapitati in fila: un video, ripostato dal ministro Salvini sui social. “Siamo qui da due ore, altro che”, spiega criticando quelle parole con cui Schlein intendeva smontare l’utilità del Ponte sullo Stretto. Infine, un altro automobilista disperato tuona: "Qui facciamo pure la domenica fuori. E arriverò lunedì. Capito Schlein?”. La clip ha scatenato una vera e propria ondata di commenti sui social. Qui di seguito trovate il video che di certo non sarà gradito dalle parti di Elly Schlein e nemmeno dalle parti del Nazareno. Giudicate voi...