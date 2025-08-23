Favorire un rientro senza stress per i nostri cani

Dopo un periodo di ferie prolungato che ci ha visti più presenti nel quotidiano, non bisogna sottovalutare i fattori stressanti per il cane al rientro: cambi di abitudini e maggiori ore di solitudine sono circostanze che possono creare in lui degli squilibri. Ricordiamoci sempre che è un animale sociale abitudinario, per questo va gradualmente riabituato ad un sano distacco da noi che gli permetta di vivere qualche ora di solitudine in modo sereno e naturale.

I segnali da stress post vacanza. I segnali da stress nel cane possono essere diversi; è importante saperli riconoscere per capire come intervenire in tempo prima dalla ripresa lavorativa. Alcuni dei più comuni da rientro post vacanza sono: seguirci per tutte le stanze della casa, stato di agitazione con tendenza a tenerci sempre d’occhio, guaiti e ululati in nostra assenza, rilascio di deiezioni e attività distruttive in casa, grattarsi o leccarsi in maniera compulsiva, ansia da separazione, apatia e scarso interesse verso ogni attività proposta.