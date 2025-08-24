Calabria, 30 intossicati dopo il pranzo in un villaggio turistico: incubo-botulino

Trenta persone intossicate dopo un pranzo all'interno di un villaggio turistico a Nicotera Marina, nel Vibonese, in Calabria. Per cinque di loro, più gravi rispetto agli altri, si é reso necessario il ricovero in ospedale. Sul caso sono già state avviate le indagini dei carabinieri del Nas, che hanno ispezionato le cucine del ristorante in questione, prelevando campioni alimentari e disponendo la non commestibilità di tutti gli cibi conservati nel locale per evitare ulteriori rischi.
Stando a quanto trapelato, le cucine sarebbero state trovate in buone condizioni igieniche. L'attenzione, quindi, si sarebbe spostata sugli alimenti. Secondo gli investigatori, non sarebbe da escludere l'ipotesi del botulino, di cui si è parlato proprio dopo i recenti casi verificatisi in Calabria con un bilancio di due vittime.
Sul caso è intervenuto il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco. Che in un post su Facebook prima ha rivolto "i migliori auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte" e poi ha sottolineato che "è importante chiarire che questo episodio non riguarda in alcun modo i ristoranti con libero accesso presenti nel nostro territorio. I nostri locali sono sottoposti a controlli rigorosi e sono conosciuti per l'impegno per la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti offerti. Invito tutti, quindi, a continuare a frequentare i ristoranti della nostra comunità, che rappresentano un pilastro della nostra cultura e tradizione culinaria".