Calabria, 30 intossicati dopo il pranzo in un villaggio turistico: incubo-botulino

Stando a quanto trapelato, le cucine sarebbero state trovate in buone condizioni igieniche. L'attenzione, quindi, si sarebbe spostata sugli alimenti. Secondo gli investigatori, non sarebbe da escludere l'ipotesi del botulino , di cui si è parlato proprio dopo i recenti casi verificatisi in Calabria con un bilancio di due vittime.

Trenta persone intossicate dopo un pranzo all'interno di un villaggio turistico a Nicotera Marina, nel Vibonese, in Calabria . Per cinque di loro, più gravi rispetto agli altri, si é reso necessario il ricovero in ospedale. Sul caso sono già state avviate le indagini dei carabinieri del Nas, che hanno ispezionato le cucine del ristorante in questione, prelevando campioni alimentari e disponendo la non commestibilità di tutti gli cibi conservati nel locale per evitare ulteriori rischi.

Sul caso è intervenuto il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco. Che in un post su Facebook prima ha rivolto "i migliori auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte" e poi ha sottolineato che "è importante chiarire che questo episodio non riguarda in alcun modo i ristoranti con libero accesso presenti nel nostro territorio. I nostri locali sono sottoposti a controlli rigorosi e sono conosciuti per l'impegno per la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti offerti. Invito tutti, quindi, a continuare a frequentare i ristoranti della nostra comunità, che rappresentano un pilastro della nostra cultura e tradizione culinaria".