Genova, molesta i bagnanti e aggredisce gli agenti: panico in spiaggia

Ancora un caso di molestie. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne marocchino con l'accusa di violenza resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L'intervento è scattato ieri alle ore 11:40, in passeggiata Anita Garibaldi, nel quartiere di Nervi. Una donna aveva segnalato la presenza di un soggetto che infastidiva i clienti di un locale e i bagnanti di uno stabilimento balneare.

Giunti sul posto, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato l'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ma inizialmente collaborativo e lo hanno allontanato dall'area. Circa un'ora dopo, nuova segnalazione al 112: lo stesso individuo brandiva un grosso ramo e minacciava alcuni bagnanti. Gli agenti sono nuovamente intervenuti e, considerata la pericolosità del soggetto, hanno deciso di condurlo presso gli uffici della questura per gli accertamenti. Durante il trasporto, lo stesso ha iniziato a urlare, scalciare e sgomitare.