I selfie sulla gondola? Finisce malissimo: cadono in acqua

Un tuffo in laguna per combattere la calura estiva. Forse, però, questa volta i turisti di Venezia se lo sarebbero risparmiato volentieri. Una gondola, l’ennesima, si è rovesciata infatti domenica mattina nei canali della Serenissima, facendo volare in acqua sia il gondoliere sia i turisti che erano a bordo. La causa? Il solito, dannato, cellulare. Pare che uno dei passeggeri, infatti, abbia fatto un movimento improvviso per fare i soliti selfie, video e foto di rito sull’imbarcazione. Questo, ovviamente, ha sbilanciato l’equilibrio del galleggiante e ha causato il ribaltamento della barca a remi. Per fortuna, l’episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare e non ha portato rischi seri alle persone coinvolte. Una volta finiti in acqua, c’è stata la corsa alle barche ormeggiate per aggrapparsi e cercare di uscire da un’acqua che, in ogni caso, non è cristallina come ai Caraibi, ma piuttosto putrida. Alcuni hanno preferito aggrapparsi alle finestre dei palazzi a pelo d’acqua, tipiche veneziane, per tornare poi a riva.
La scena è stata immortalata in un video che ha fatto immediatamente il giro dei social, diventando notizia. Un incidente simile era avvenuto a maggio sul Canal Grande, nello spazio a pochi metri dal Ponte di Rialto. Anche in quella occasione sotto accusa erano finiti i turisti che si erano spostati sbilanciando la gondola, per farsi un selfie. In acqua era finito anche il gondoliere. La scena allora si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d'acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina. La raccomandazione, spesso evasa, è sempre la stessa: stare composti in gondola e fare foto o video nel pieno rispetto delle norme di navigazione, senza cercare slanci fotografici stupidi che, poi, portano a conseguenze simili. Al prossimo tuffo.