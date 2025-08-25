I selfie sulla gondola? Finisce malissimo: cadono in acqua

Un tuffo in laguna per combattere la calura estiva. Forse, però, questa volta i turisti di Venezia se lo sarebbero risparmiato volentieri. Una gondola, l’ennesima, si è rovesciata infatti domenica mattina nei canali della Serenissima, facendo volare in acqua sia il gondoliere sia i turisti che erano a bordo. La causa? Il solito, dannato, cellulare. Pare che uno dei passeggeri, infatti, abbia fatto un movimento improvviso per fare i soliti selfie, video e foto di rito sull’imbarcazione. Questo, ovviamente, ha sbilanciato l’equilibrio del galleggiante e ha causato il ribaltamento della barca a remi. Per fortuna, l’episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare e non ha portato rischi seri alle persone coinvolte. Una volta finiti in acqua, c’è stata la corsa alle barche ormeggiate per aggrapparsi e cercare di uscire da un’acqua che, in ogni caso, non è cristallina come ai Caraibi, ma piuttosto putrida. Alcuni hanno preferito aggrapparsi alle finestre dei palazzi a pelo d’acqua, tipiche veneziane, per tornare poi a riva.