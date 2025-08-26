Roma, 60enne violentata: "Se provi a gridare ti taglio la gola"

A Roma, nel parco di Tor Tre Teste, una donna di 60 anni, è stata vittima di una brutale aggressione domenica mattina, poco prima delle sei. Mentre portava a spasso il cane, un uomo, secondo quanto riporta Repubblica, l’ha minacciata sussurrando: "Se provi a gridare ti taglio la gola", l’ha scaraventata a terra, rapinata del cellulare e violentata. L’aggressione, durata circa dieci minuti, è avvenuta in un parco semibuio e deserto. L’aggressore, un nordafricano di circa trent’anni, ha usato i vestiti della vittima per pulirsi prima di fuggire verso la stazione Termini. Luisa, sotto shock, è tornata a casa, ha avvisato il figlio e, con l’aiuto dei vicini, ha contattato i carabinieri. Al Policlinico Casilino le sono state diagnosticate due costole fratturate.
Le indagini sono scattate immediatamente, seguendo il gps del cellulare rubato, che ha condotto gli inquirenti dal Quarticciolo a Termini, dove il dispositivo è stato spento. Le immagini delle videocamere di un centro sportivo e dei bus sono al vaglio, insieme a tracce biologiche, tra cui un preservativo usato trovato sul posto. Si sospetta che l’aggressore fosse sotto l’effetto di crack, droga diffusa nel Quarticciolo. Mauro Caliste, presidente del V municipio, ha denunciato l’isolamento del parco, che favorisce la criminalità. Nonostante i recenti arresti di pusher, l’emergenza sicurezza persiste nei quartieri limitrofi. A settembre, il decreto Caivano bis porterà investimenti per migliorare la sicurezza.