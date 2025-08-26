Roma, 60enne violentata: "Se provi a gridare ti taglio la gola"

A Roma, nel parco di Tor Tre Teste, una donna di 60 anni, è stata vittima di una brutale aggressione domenica mattina, poco prima delle sei. Mentre portava a spasso il cane, un uomo, secondo quanto riporta Repubblica, l’ha minacciata sussurrando: "Se provi a gridare ti taglio la gola", l’ha scaraventata a terra, rapinata del cellulare e violentata. L’aggressione, durata circa dieci minuti, è avvenuta in un parco semibuio e deserto. L’aggressore, un nordafricano di circa trent’anni, ha usato i vestiti della vittima per pulirsi prima di fuggire verso la stazione Termini. Luisa, sotto shock, è tornata a casa, ha avvisato il figlio e, con l’aiuto dei vicini, ha contattato i carabinieri. Al Policlinico Casilino le sono state diagnosticate due costole fratturate.