Bologna, straniero si scaglia contro la polizia: aveva droga e due coltelli

Dopo il parapiglia in via Marconi, a Bologna, con un ragazzo straniero bloccato a terra da una decina di agenti della polizia municipale, il Comune fa sapere che al termine dell'intervento il giovane è stato portato nel comando di via Enzo Ferrari e trovato in possesso di due coltelli e droga. Secondo quanto ricostruito dall'amministrazione comunale gli agenti stavano percorrendo in auto via Marconi, quando hanno sentito delle urla. Subito dopo hanno notato il ragazzo che, in mezzo alla strada, gridava ad alcune persone sedute alla fermata dell'autobus.

"La pattuglia ha invertito il senso di marcia e si è avvicinata al ragazzo - spiega ancora il Comune - dicendogli di portarsi a lato e di non stare in mezzo alla strada. Il ragazzo ha urlato contro la pattuglia e si è avventato contro l'auto di servizio, rompendo i due specchietti retrovisori". A questo punto i vigili sono usciti dall'auto ed "il ragazzo si è diretto rapidamente verso l'agente uomo con l'intento di colpirlo e questi, per evitare di essere aggredito, è stato costretto ad estrarre lo spray al peperoncino in dotazione ea spruzzarlo. Il ragazzo si è gettato al suolo urlando e denudandosi".