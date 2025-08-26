Castelfiorentino, fuggono all'alt e aggrediscono gli agenti: arrestati 3 nigeriani

Ormai la fuga dalle forze dell'ordine sta diventando una brutta moda del nostro Paese. A un posto di blocco non si fermano all'alt e si nascondono in auto. La polizia, a Castelfiorentino, ha arrestato tre nigeriani di 36, 33 e 26 anni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tre stranieri erano su una Fiat Punto e non si sono fermati all'alt degli agenti.

L'auto è stata inseguita dalla polizia finché non è stata bloccata. Il conducente è stato messo in sicurezza. Gli altri due, invece, hanno tentato di fuggire, ma sono stati tempestivamente bloccati a pochi metri di distanza dal veicolo. Uno dei due uomini nel tentativo di guadagnarsi nuovamente la fuga ha colpito gli agenti con calci e pugni.